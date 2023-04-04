Ларионова Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

18.06.1959

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ларионов Алексей

Мать: Ларионова Лидия

Рождение ребёнка
12.06.1947

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Ларионова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова Клавдия

Смерть
18.06.1959
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