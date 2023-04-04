Ларионова Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти18.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ларионов Алексей
Мать: Ларионова Лидия
Рождение ребёнка
12.06.1947
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Ларионова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларионова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларионова Клавдия
Смерть
18.06.1959