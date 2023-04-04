Ларионова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

28.01.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Терехов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионова Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионова Валентин

Рождение ребёнка
12.06.1947

Дочь: (Ларионова) Галина

Отец ребёнка: Ларионова Валентин

Смерть
28.01.1980

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