Ларионова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти28.01.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Терехов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларионова Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларионова Валентин
Рождение ребёнка
12.06.1947
Дочь: (Ларионова) Галина
Отец ребёнка: Ларионова Валентин
Смерть
28.01.1980