(Ларионова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ларионова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1947

Дата смерти

05.02.2015

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1947

Отец: Ларионова Валентин

Мать: Ларионова Клавдия

Рождение ребёнка
06.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2015
Тель-Авив
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