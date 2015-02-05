(Ларионова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1947
Дата смерти05.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1947
Отец: Ларионова Валентин
Мать: Ларионова Клавдия
Рождение ребёнка
06.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2015
Тель-Авив