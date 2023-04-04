(Ларионова) Галина 12.06.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Ларионова) Галина

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 12.06.1947

умерла 05.02.2015, Тель-Авив

Отец
Ларионова Валентин1908 г.р.
Мать
Ларионова Клавдия1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1947

Отец: Ларионова Валентин

Мать: Ларионова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2015
Тель-Авив

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