(Ларионова) Галина
женский, родилась 12.06.1947
умерла 05.02.2015, Тель-Авив
ОтецЛарионова Валентин1908 г.р.
МатьЛарионова Клавдия1920 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.06.1947
Отец: Ларионова Валентин
Мать: Ларионова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2015
Тель-Авив