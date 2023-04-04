Ларионов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1833 г.р.

Жена

1881 г.р.

Дети

1908 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Ларионов Степан

Мать: Ларионова Екатерина

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ларионова Валентин

Мать ребёнка: Ларионова Лидия

Бракосочетание
1909

Жена: Ларионова Лидия

Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ларионова Лидия

Рождение ребёнка
06.09.1916

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ларионова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Смерть
Неизвестно
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