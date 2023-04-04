Ларионов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Ларионов Степан
Мать: Ларионова Екатерина
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ларионова Валентин
Мать ребёнка: Ларионова Лидия
Бракосочетание
1909
Жена: Ларионова Лидия
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ларионова Лидия
Рождение ребёнка
06.09.1916
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Ларионова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Смерть
Неизвестно