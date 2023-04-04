Ларионов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионов Степан

Ларионов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Около 1876 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
Купец первой гильдии
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Ларионов Алексей

Мать ребёнка: Ларионова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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