Донецкий Константин Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
19.12.1871
Сын: Донецкий Петр Константинович
Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1870 г. зап.№ 169.
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Корсунова Агафья Константиновна
Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Донецкий Егор Константинович
Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Донецкий Спиридон Константинович
Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. / запись о смерти № 125 /лист № 139 , Ф - 331-1-46 Архив г.Усть -Лабинска
Рождение ребёнка
25.10.1891
Сын: Донецкий Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г.лист № 63,зап.№ 199,Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донецкий Георгий Константинович
Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно