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Донецкий Константин Федорович

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Донецкий Федор Федорович

Мать: Донецкая Ефросинья Тихоновна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.12.1871

Сын: Донецкий Петр Константинович

Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1870 г. зап.№ 169.
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Корсунова Агафья Константиновна

Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Донецкий Егор Константинович

Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Донецкий Спиридон Константинович

Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. / запись о смерти № 125 /лист № 139 , Ф - 331-1-46 Архив г.Усть -Лабинска
Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Донецкий Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г.лист № 63,зап.№ 199,Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донецкий Георгий Константинович

Мать ребёнка: Донецкая Наталья Давыдовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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