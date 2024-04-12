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Донецкий Петр Константинович

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

19.12.1871

Дата смерти

14.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1871

Отец: Донецкий Константин Федорович

Мать: Донецкая Наталья Давыдовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия м/к 1870 г. зап.№ 169.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Донецкий Иван Петрович

Мать ребёнка: ?

Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Донецкий Василий Петрович

Мать ребёнка: ?

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
14.03.1922
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь | Ф - 331-1-169 , м/к 1922г. Госархив г.Усть-Лабинска
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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