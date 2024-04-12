Донецкая Ефросинья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонецкая Ефросинья Тихоновна

Донецкая Ефросинья Тихоновна

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Донецкий Константин Федорович

Отец ребёнка: Донецкий Федор Федорович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.06.1866

Сын: Донецкий Павел Федорович

Отец ребёнка: Донецкий Федор Федорович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1866

Муж: Донецкий Федор Федорович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Донецкий Илья Федорович

Отец ребёнка: Донецкий Федор Федорович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Тырина Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Донецкий Федор Федорович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Донецкий Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close