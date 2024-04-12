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Донецкий Федор Федорович

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Донецкий Федор Степанович

Мать: Донецкая Аграфена Климовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Донецкий Константин Федорович

Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.06.1866

Сын: Донецкий Павел Федорович

Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1866

Жена: Донецкая Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Донецкий Илья Федорович

Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Тырина Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Донецкая Ефросинья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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