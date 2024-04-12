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Донецкий Федор Степанович

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Донецкий Степан

Мать: Донецкая Марфа Герасимовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Донецкий Федор Федорович

Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1832

Жена: Донецкая Аграфена Климовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Донецкий Матвей Федорович

Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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