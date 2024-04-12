Донецкий Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Донецкий Степан
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Донецкий Матвей Федорович
Мать ребёнка: Донецкая Аграфена Климовна
Смерть
Неизвестно