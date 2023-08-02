Донецкая Марфа Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донецкая Марфа Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1801

Сын: Донецкий Федор Степанович

Отец ребёнка: Донецкий Степан

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Смерть
После 1827
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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