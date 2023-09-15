Корсунова (Донецкая / 1-й брак /) Агафья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Донецкая / 1-й брак /) Агафья Константиновна

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Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1872

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Донецкий Константин Федорович

Мать: Донецкая Наталья Давыдовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Корсунов Александр Макарович

Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1896

Муж: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Дурнева Татьяна Макаровна

Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Корсунов Федор Макарович

Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Корсунов Матвей Макарович

Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись № 62 от 18.11.1933г. в ЗАГСе Братского с/с Усть-Лабинского р-на Кубанского кр.
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Винник Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1910

Дочь: Мацукова Мария Макаровна

Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
До 1915
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Корсунов Петр Макарович

Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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