Корсунова (Донецкая / 1-й брак /) Агафья Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Корсунов Александр Макарович
Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович
Бракосочетание
До 1896
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Дурнева Татьяна Макаровна
Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1901
Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович
Рождение ребёнка
19.08.1905
Сын: Корсунов Матвей Макарович
Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович
Запись № 62 от 18.11.1933г. в ЗАГСе Братского с/с Усть-Лабинского р-на Кубанского кр.
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Винник Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович
Рождение ребёнка
29.08.1910
Дочь: Мацукова Мария Макаровна
Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович
Похороны
До 1915
Рождение ребёнка
Около 1918
Отец ребёнка: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович