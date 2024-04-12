Корсунов Петр Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 10.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Работа или профессия
С 05.10.1939
Колхозник колхоза "Комсомольский Труд"
Военная служба
С 05.10.1939 по 10.09.1941
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Пропал без вести ЦАМО СССР Ф-58-977520-915
Образование
Неизвестно
Начальное
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Смерть
Около 10.09.1941
Пропал без вести
Причина смерти: На войне | Донесение о безвозвратных потерях № 74977 от 25.10.1947г.