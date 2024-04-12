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Корсунов Петр Макарович

Место рождения

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 10.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Мать: Корсунова Агафья Константиновна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
С 05.10.1939
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Колхозник колхоза "Комсомольский Труд"
Военная служба
С 05.10.1939 по 10.09.1941
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Пропал без вести ЦАМО СССР Ф-58-977520-915
Образование
Неизвестно
Начальное
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Смерть
Около 10.09.1941
Пропал без вести
Причина смерти: На войне | Донесение о безвозвратных потерях № 74977 от 25.10.1947г.
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