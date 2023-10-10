Корсунов Макар / Макарий / Емельянович
Место рождения
Дата рождения19.01.1876
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.01.1876
ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к-1876г. / зап.№ 9 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Godparents:Горбачев Аввакум Григрьевич и Кныш Федора Александровича жена Татьяна Ивановна
Рождение
19.01.1876
ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к 1876г. / зап.№ 9 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Корсунов Александр Макарович
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Бракосочетание
До 1896
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Дурнева Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1901
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
19.08.1905
Сын: Корсунов Матвей Макарович
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Запись № 62 от 18.11.1933г. в ЗАГСе Братского с/с Усть-Лабинского р-на Кубанского кр.
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Винник Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
29.08.1910
Дочь: Мацукова Мария Макаровна
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Бракосочетание
Около 1940
Похороны
1958
Смерть
1958
Причина смерти: Естественная смерть/старость