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Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

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Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

19.01.1876

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

Около 1872 г.р.
Около 1878 г.р.

Дети

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СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.01.1876
ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к-1876г. / зап.№ 9 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Godparents:Горбачев Аввакум Григрьевич и Кныш Федора Александровича жена Татьяна Ивановна
Рождение
19.01.1876

Отец: Корсунов Емельян Лаврентьевич

Мать: Корсунова Татьяна Ивановна

ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к 1876г. / зап.№ 9 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Корсунов Александр Макарович

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1896

Жена: Корсунова Агафья Константиновна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Дурнева Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Корсунов Федор Макарович

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Корсунов Матвей Макарович

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись № 62 от 18.11.1933г. в ЗАГСе Братского с/с Усть-Лабинского р-на Кубанского кр.
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Винник Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1910

Дочь: Мацукова Мария Макаровна

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Корсунов Петр Макарович

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1940

Жена: Корсунова / 2-Й Брак / Варвара Павловна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
1958
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1958
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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