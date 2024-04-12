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Донецкий Спиридон Константинович

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

20.06.1891

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Донецкий Константин Федорович

Мать: Донецкая Наталья Давыдовна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. / запись о смерти № 125 /лист № 139 , Ф - 331-1-46 Архив г.Усть -Лабинска
Смерть
20.06.1891
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.Россия , м/к 1891г лись № 139 зап.№ 125.
Похороны
21.06.1891
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия , м/к 1891г. зап.№ 30.
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