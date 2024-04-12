Донецкий Спиридон Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти20.06.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1889
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. / запись о смерти № 125 /лист № 139 , Ф - 331-1-46 Архив г.Усть -Лабинска
Смерть
20.06.1891
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.Россия , м/к 1891г лись № 139 зап.№ 125.
Похороны
21.06.1891
ГА Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия , м/к 1891г. зап.№ 30.