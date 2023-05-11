Баловнева (Стукалова) Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баловнева (Стукалова) Наталья Тимофеевна

Место рождения

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Стукалов Тимофей

Мать: Стукалова Марина

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1910

Дочь: Карикова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.06.1912

Сын: Баловнев Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Баловнев Иван Семенович

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Баловнев Петр Семенович

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.07.1922

Дочь: Еремеева Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1922
поселок в 12 км. от Данкова, Данковский район, Липецкая область, Российская Федерация
Место жительства
1922
Рождение ребёнка
26.07.1924

Дочь: Антонова Нина Семеновна

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

с. Выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1926

Сын: Баловнев Николай Семенович

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Баловнев Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
30.08.1930

Дочь: Беспалова Вера Семеновна

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баловнева Нина

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баловнева Зина Семеновна

Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баловнев Семён Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Срезенские выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Острый Камень, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
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