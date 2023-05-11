Баловнева (Стукалова) Наталья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Стукалов Тимофей
Мать: Стукалова Марина
Рождение ребёнка
27.10.1910
Дочь: Карикова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
18.06.1912
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
24.07.1922
Дочь: Еремеева Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Место жительства
1922
поселок в 12 км. от Данкова, Данковский район, Липецкая область, Российская Федерация
Место жительства
1922
Рождение ребёнка
26.07.1924
Дочь: Антонова Нина Семеновна
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
с. Выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1926
Сын: Баловнев Николай Семенович
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Баловнев Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
30.08.1930
Дочь: Беспалова Вера Семеновна
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баловнева Нина
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баловнева Зина Семеновна
Отец ребёнка: Баловнев Семён Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Срезенские выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Острый Камень, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область