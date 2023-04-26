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Баловнев Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Баловнев Семён Григорьевич

Мать: Баловнева Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баловнева Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баловнева Антонина

Смерть
Около 1988
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
новое кладбище