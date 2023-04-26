Баловнев Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баловнева Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баловнева Антонина
Смерть
Около 1988
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
новое кладбище