Баловнев Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баловнев Фёдор Семёнович

Место рождения

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.06.1912

Дата смерти

16.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1912

Отец: Баловнев Семён Григорьевич

Мать: Баловнева Наталья Тимофеевна

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1922
поселок в 12 км. от Данкова, Данковский район, Липецкая область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
15.11.1935

Дочь: Морковина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Баловнева Матрена Филипповна

Военная служба
1941
Воинское звание: рядовой Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 7, ящик 17
Награда
06.11.1947
Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Дата поступления на службу: 02.07.1941 Место призыва: Лев-Толстовский РВК, Рязанская обл., Лев-Толстовский р-н Воинское звание: рядовой Воинская часть: 19 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баловнева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баловнева Матрена Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баловнев Николай Федорович

Мать ребёнка: Баловнева Матрена Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Колунцы, Липецкая область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Колунцы, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Смерть
16.09.1981
Похороны
Неизвестно
Острый Камень, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
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