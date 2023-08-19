Баловнев Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения18.06.1912
Дата смерти16.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1912
Место жительства
1922
поселок в 12 км. от Данкова, Данковский район, Липецкая область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
15.11.1935
Дочь: Морковина Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Баловнева Матрена Филипповна
Военная служба
1941
Воинское звание: рядовой Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 7, ящик 17
Награда
06.11.1947
Наградной документ Дата рождения: __.__.1912 Дата поступления на службу: 02.07.1941 Место призыва: Лев-Толстовский РВК, Рязанская обл., Лев-Толстовский р-н Воинское звание: рядовой Воинская часть: 19 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баловнева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баловнева Матрена Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баловнев Николай Федорович
Мать ребёнка: Баловнева Матрена Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Колунцы, Липецкая область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Колунцы, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Смерть
16.09.1981
Похороны
Неизвестно
Острый Камень, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область