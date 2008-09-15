Антонова (Баловнева) Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Баловнева) Нина Семеновна

Место рождения

с. Выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация

Дата рождения

1924

Дата смерти

15.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Баловнев Семён Григорьевич

Мать: Баловнева Наталья Тимофеевна

с. Выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Военная служба
С 1941 по 1945
подмосковье, Кунцево противовоздушная оборона, зинитчица
Награда
1985
Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, д. Выселки Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 74 Д... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пышкина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Антонов Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Алексей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
ул. Калинина, д. 18 Беспалова Татьяна жила с ними, пока родители не купили дом в поселке.
Смерть
15.09.2008
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
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