Антонова (Баловнева) Нина Семеновна
Место рожденияс. Выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Дата рождения1924
Дата смерти15.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
с. Выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Военная служба
С 1941 по 1945
подмосковье, Кунцево противовоздушная оборона, зинитчица
Награда
1985
Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, д. Выселки Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 74 Д... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пышкина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Антонов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Калинина, д. 18 Беспалова Татьяна жила с ними, пока родители не купили дом в поселке.
Смерть
15.09.2008