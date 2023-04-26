Пышкина (Антонова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышкина (Антонова) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антонов Алексей Андреевич

Мать: Антонова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
07.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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