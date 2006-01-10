Еремеева (Баловнева) Клавдия Семеновна
Место рождения
Дата рождения24.07.1922
Дата смерти10.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1922
Военная служба
Между 1941 и 1945
Рождение ребёнка
17.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысенко Петр Иванович
с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
Место жительства
Около 1947
с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
27.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысенко Петр Иванович
Бракосочетание
Около 1968
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Победы, д. 1
Место жительства
Неизвестно
ул. 8 Марта Переехала к Кузьме. Анатолий Беспалов жил сними, примерно 7 класс, пока родители не купили дом.
Место жительства
Неизвестно
ул. Калинина (Сибирских)
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
10.01.2006
Похороны
Неизвестно
Похоронена с Кузьмой.