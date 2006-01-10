Еремеева (Баловнева) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Баловнева) Клавдия Семеновна

Место рождения

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.07.1922

Дата смерти

10.01.2006

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1922

Отец: Баловнев Семён Григорьевич

Мать: Баловнева Наталья Тимофеевна

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
Между 1941 и 1945
Рождение ребёнка
17.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысенко Петр Иванович

с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
Место жительства
Около 1947
с. Спасск, Спасский район, Приморский край, Российская Федерация
Рождение ребёнка
27.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысенко Петр Иванович

Бракосочетание
Около 1968

Муж: Еремеев Кузьма Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
ул. Победы, д. 1
Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
ул. 8 Марта Переехала к Кузьме. Анатолий Беспалов жил сними, примерно 7 класс, пока родители не купили дом.
Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
ул. Калинина (Сибирских)
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
10.01.2006
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Похоронена с Кузьмой.
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