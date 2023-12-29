Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Свешников Григорий Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1761

Муж: Елисеев Максим Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Елисеев Алексей Максимович

Отец ребёнка: Елисеев Максим Иванович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Елисеев Прокофий Максимович

Отец ребёнка: Елисеев Максим Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Елисеев Никита Максимович

Отец ребёнка: Елисеев Максим Иванович

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