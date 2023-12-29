Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1744
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Свешников Григорий Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1761
Рождение ребёнка
1764
Сын: Елисеев Алексей Максимович
Отец ребёнка: Елисеев Максим Иванович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Елисеев Прокофий Максимович
Отец ребёнка: Елисеев Максим Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Елисеев Никита Максимович
Отец ребёнка: Елисеев Максим Иванович