Елисеев Никита Максимович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Дата рождения1778
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Елена Петровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Елисеев Пётр Никитич
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Елена Петровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Елисеев Иван Никитич
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Елена Петровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Елисеева) Пульхерия Никитична
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Елена Петровна
Смерть
1812