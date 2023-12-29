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Елисеев Никита Максимович

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя

Дата рождения

1778

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Елисеев Максим Иванович

Мать: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Рождение ребёнка
1798

Сын: Елисеев Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Елисеев Пётр Никитич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Елисеев Иван Никитич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Елисеева) Пульхерия Никитична

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Елена Петровна

Смерть
1812

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