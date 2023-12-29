Елисеев Максим Иванович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Импреия
Дата рождения1744
Дата смерти1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1761
Рождение ребёнка
1764
Сын: Елисеев Алексей Максимович
Мать ребёнка: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Елисеев Прокофий Максимович
Мать ребёнка: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Елисеев Никита Максимович
Мать ребёнка: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна