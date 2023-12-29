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Елисеев Максим Иванович

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Импреия

Дата рождения

1744

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1761

Жена: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Елисеев Алексей Максимович

Мать ребёнка: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Елисеев Прокофий Максимович

Мать ребёнка: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Елисеев Никита Максимович

Мать ребёнка: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна

Смерть
1797

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