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Елисеев Прокофий Максимович

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Елисеев Максим Иванович

Мать: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1801

Жена: Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Елисеева) Марья Прокофьевна

Мать ребёнка: Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Елисеев Прохор Прокофьевич

Мать ребёнка: Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Елисеев Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Елисеева) Федосья Прокофьевна

Мать ребёнка: Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Елисеева) Ирина Прокофьевна

Мать ребёнка: Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна

Смерть
1830

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