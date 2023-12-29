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Елисеев Алексей Максимович

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя

Дата рождения

1764

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Елисеев Максим Иванович

Мать: Елисеева (Свешникова) Меланья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Бракосочетание
1791

Жена: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Елисеев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Елисеев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Елисеев Яков Алексеевия

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Елисеева) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Елисеев Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Елисеева) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Елисеев Архип Алексеевич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна

Смерть
1826

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