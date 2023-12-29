Елисеев Алексей Максимович
Место рожденияДорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Дата рождения1764
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Бракосочетание
1791
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Елисеев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Елисеева) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Елисеев Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Елисеева) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Анисия Михайловна