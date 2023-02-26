Андреева - Лачихина (Макарова) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева - Лачихина (Макарова) Акилина Иванова

Место рождения

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1867 г.р.

Мать

Муж

1882 г.р.

Дети

1906 г.р.
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Макаров Иван

Мать: ?

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Андреев - Лачихин Андрей Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Андреев Иван Андреев

Отец ребёнка: Андреев - Лачихин Андрей Петров

Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Андреев - Лачихин Андрей Петров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев - Лачихин Андрей Петров

Смерть
Неизвестно
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