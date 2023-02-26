Андреева - Лачихина (Макарова) Акилина Иванова
Место рожденияс.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Макаров Иван
Мать: ?
с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.01.1904
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1906
Сын: Андреев Иван Андреев
Отец ребёнка: Андреев - Лачихин Андрей Петров
Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Андреев - Лачихин Андрей Петров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев - Лачихин Андрей Петров
Смерть
Неизвестно