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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Макаров Иван

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Макаров Иван Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Макаров Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Андреева - Лачихина Акилина Иванова

Отец ребёнка: Макаров Иван

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
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