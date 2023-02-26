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(Макарова) Анисья Иванова

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Место рождения

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Макаров Иван

Мать: ?

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1900

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1903

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1905

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьев

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
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