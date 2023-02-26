(Макарова) Анисья Иванова
Место рожденияд.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Макаров Иван
Мать: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1900
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1903
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1905
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьев
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Лаврентьев
Смерть
Неизвестно