Макаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Макаров Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1886
Мать ребёнка: ?
с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Андреева - Лачихина Акилина Иванова
Мать ребёнка: ?
с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно