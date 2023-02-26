Андреев Иван Андреев
Место рожденияТульская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Дата рождения06.01.1906
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1906
Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Рождение ребёнка
20.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Екатерина
г. Краснодар
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести | пропал без вести на войне