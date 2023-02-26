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Андреев Иван Андреев

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Место рождения

Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Губино

Дата рождения

06.01.1906

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1906

Отец: Андреев - Лачихин Андрей Петров

Мать: Андреева - Лачихина Акилина Иванова

Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Рождение ребёнка
20.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Екатерина

г. Краснодар
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести | пропал без вести на войне
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