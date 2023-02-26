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Андреев - Лачихин Андрей Петров

Место рождения

с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Андреев Пётр Андреев

Мать: Андреева Феодосия Степановна

с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Бракосочетание
23.01.1904

Жена: Андреева - Лачихина Акилина Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Андреев Иван Андреев

Мать ребёнка: Андреева - Лачихина Акилина Иванова

Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Рождение ребёнка
01.05.1908

Дочь: Елена Андреева

Мать ребёнка: Андреева - Лачихина Акилина Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1917
67-й пехотный Тарутинский полк
Место жительства
1958
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева - Лачихина Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно
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