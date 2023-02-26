Андреев - Лачихин Андрей Петров
Место рожденияс. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Андреев Пётр Андреев
с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Бракосочетание
23.01.1904
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1906
Сын: Андреев Иван Андреев
Мать ребёнка: Андреева - Лачихина Акилина Иванова
Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Андреева - Лачихина Акилина Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1917
67-й пехотный Тарутинский полк
Место жительства
1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева - Лачихина Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно