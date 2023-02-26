Андреев Пётр Андреев
Место рожденияс. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Дата рождения07.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1837
Отец: Фетисов Андрей Иванов
Мать: Фетисова Мария Тихонова
с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Рождение ребёнка
11.07.1862
Дочь: Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1864
Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1866
Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1868
Дочь: Гликерия Петрова
Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1870
Дочь: Фёкла Петрова
Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Андреев - Лачихин Андрей Петров
Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна
с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно