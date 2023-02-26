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Андреев Пётр Андреев

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Место рождения

с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ

Дата рождения

07.06.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1837

Отец: Фетисов Андрей Иванов

Мать: Фетисова Мария Тихонова

с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Рождение ребёнка
11.07.1862

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1864

Сын: Андреев Никита Петрович

Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1866

Сын: Андреев Семен Петрович

Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1868

Дочь: Гликерия Петрова

Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1870

Дочь: Фёкла Петрова

Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Андреев Алексей Петров

Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Андреев - Лачихин Андрей Петров

Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна

с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лачихин Стефан Петров

Мать ребёнка: Андреева Феодосия Степановна

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Феодосия Степановна

Смерть
Неизвестно
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