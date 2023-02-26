Андреева Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Феодосия Степановна

Андреева Феодосия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1862

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1864

Сын: Андреев Никита Петрович

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1866

Сын: Андреев Семен Петрович

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1868

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1870

Дочь: Фёкла Петрова

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Андреев Алексей Петров

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Андреев - Лачихин Андрей Петров

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев

с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лачихин Стефан Петров

Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Пётр Андреев

Смерть
Неизвестно
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