Андреева Феодосия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1862
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1864
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1866
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1868
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1870
Дочь: Фёкла Петрова
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Андреев - Лачихин Андрей Петров
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев
с. Губино Перемышльского уезда Калужской губ
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Андреев Пётр Андреев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Пётр Андреев
Смерть
Неизвестно