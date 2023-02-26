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Никулин Василий Стефанов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

25.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Никулин Стефан Аврамиев

Мать: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Никулин Даниил Васильев

Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
16.07.1857

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Никулина Матрона Филиппова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1861

Жена: Никулина Матрона Филиппова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1862

Сын: Никулин Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1864

Сын: Никулин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1867

Сын: Никулин Владимир Васильев

Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
08.09.1868

Сын: Никулин Никита Васильев

Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
16.06.1874

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
16.06.1874

Сын: Никулин Иван Васильев

Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Никулин Гавриил Васильев

Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1876

Дочь: Пелагия Васильева

Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Ефимия Иванова

Смерть
25.12.1902
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от старческой слабости
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