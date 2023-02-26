Никулин Василий Стефанов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1824
Дата смерти25.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1824
Отец: Никулин Стефан Аврамиев
Мать: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
16.07.1857
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Никулина Матрона Филиппова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1861
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1862
Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1864
Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1867
Сын: Никулин Владимир Васильев
Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
08.09.1868
Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
16.06.1874
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
16.06.1874
Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1876
Дочь: Пелагия Васильева
Мать ребёнка: Никулина Ефимия Иванова
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Ефимия Иванова
Смерть
25.12.1902
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от старческой слабости