Никулин Гавриил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулин Гавриил Васильев

Никулин Гавриил Васильев

avatar

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Никулин Василий Стефанов

Мать: Никулина Ефимия Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Агрипина Гаврилова

Мать ребёнка: Анна Акимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Акимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close