Никулин Гавриил Васильев
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Никулин Василий Стефанов
Мать: Никулина Ефимия Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Агрипина Гаврилова
Мать ребёнка: Анна Акимова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Акимова
Смерть
Неизвестно