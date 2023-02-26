Андреев Алексей Петров
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Андреев Пётр Андреев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1900
Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1904
матрос
Рождение ребёнка
23.07.1909
Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1911
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1913
Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1916
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно