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Андреев Алексей Петров

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Андреев Пётр Андреев

Мать: Андреева Феодосия Степановна

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Андреев Никита Алексеев

Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1904
матрос
Рождение ребёнка
23.07.1909

Сын: Андреев Борис Алексеев

Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1911

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Андреев Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1916

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Устинья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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