Андреева (Рогова) Устинья Михайлова
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Рогов Михаил Петров
Мать: Рогова Татьяна Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1900
Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1909
Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1911
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1913
Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1916
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно