Андреева (Рогова) Устинья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Рогова) Устинья Михайлова

Андреева (Рогова) Устинья Михайлова

avatar

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Рогов Михаил Петров

Мать: Рогова Татьяна Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Андреев Никита Алексеев

Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1909

Сын: Андреев Борис Алексеев

Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1911

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Андреев Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1916

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Андреев Алексей Петров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Алексей Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close