Рогова (Королёва) Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова (Королёва) Татьяна Михайлова

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Королёв Михаил Николаев

Мать: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.?.1855

Муж: Рогов Михаил Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1861

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Рогов Михаил Петров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1863

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Рогов Михаил Петров

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
29.01.1866

Сын: Рогов Трифон Михайлов

Отец ребёнка: Рогов Михаил Петров

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
23.07.1868

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Рогов Михаил Петров

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
15.06.1870

Сын: Рогов Тихон Михайлов

Отец ребёнка: Рогов Михаил Петров

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Андреева Устинья Михайлова

Отец ребёнка: Рогов Михаил Петров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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