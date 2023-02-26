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Рогов Михаил Петров

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

11.06.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1837

Отец: Рогов Пётр Гаврилов

Мать: Ирина Васильева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.?.1855

Жена: Рогова Татьяна Михайлова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1861

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1863

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
29.01.1866

Сын: Рогов Трифон Михайлов

Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
23.07.1868

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
15.06.1870

Сын: Рогов Тихон Михайлов

Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Андреева Устинья Михайлова

Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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