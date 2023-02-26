Рогов Михаил Петров
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения11.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1837
Отец: Рогов Пётр Гаврилов
Мать: Ирина Васильева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.?.1855
Жена: Рогова Татьяна Михайлова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1861
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1863
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
29.01.1866
Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
23.07.1868
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
15.06.1870
Сын: Рогов Тихон Михайлов
Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Андреева Устинья Михайлова
Мать ребёнка: Рогова Татьяна Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно