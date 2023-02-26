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Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1833

Сын: Рогов Борис Петров

Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1837

Сын: Рогов Фёдор Петров

Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1837

Сын: Рогов Михаил Петров

Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1840

Сын: Рогов Илья Петров

Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1843

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Рогов Стефан Петров

Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1846

Сын: Рогов Федот Петров

Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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