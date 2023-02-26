Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1833
Сын: Рогов Борис Петров
Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1837
Сын: Рогов Фёдор Петров
Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1837
Сын: Рогов Михаил Петров
Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1840
Сын: Рогов Илья Петров
Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1843
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Рогов Стефан Петров
Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1846
Сын: Рогов Федот Петров
Отец ребёнка: Рогов Пётр Гаврилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно