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Акилина Петрова

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

08.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

До 1818 г.р.

Муж

До 1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1843

Отец: Рогов Пётр Гаврилов

Мать: Ирина Васильева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1862

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1862
дворовая женщина
Рождение ребёнка
21.02.1864

Сын: Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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