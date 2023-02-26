Акилина Петрова
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения08.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1843
Отец: Рогов Пётр Гаврилов
Мать: Ирина Васильева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1862
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1862
дворовая женщина
Рождение ребёнка
21.02.1864
Сын: Прокопий Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно