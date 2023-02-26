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Иван Иванов

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: Абрамов Иван меньшой

Мать: ?

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
17.02.1862

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1864

Сын: Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Акилина Петрова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Петрова

Смерть
Неизвестно
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