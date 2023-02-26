Иван Иванов
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: Абрамов Иван меньшой
Мать: ?
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
17.02.1862
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1864
Сын: Прокопий Иванов
Мать ребёнка: Акилина Петрова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Петрова
Смерть
Неизвестно