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Абрамов Егор (Георгий) Иванов

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

20.11.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1819

Отец: Абрамов Иван меньшой

Мать: ?

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1834

Жена: Абрамова Евдокия Маркова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
22.10.1836

Дочь: Параскева Егорова

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Маркова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Абрамов Иван Егоров

Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова

Рождение ребёнка
20.01.1843

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Маркова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Абрамов Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова

Рождение ребёнка
13.09.1853

Дочь: Надежда Егорова

Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1859

Дочь: Мария ст.

Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1859
дворовой человек
Рождение ребёнка
04.11.1863

Сын: Абрамов Михаил Егоров

Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1865

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1869

Сын: Абрамов Николай Егоров

Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Варвара Осипова

Смерть
Неизвестно
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