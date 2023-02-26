Абрамов Егор (Георгий) Иванов
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения20.11.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1819
Отец: Абрамов Иван меньшой
Мать: ?
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1834
Жена: Абрамова Евдокия Маркова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
22.10.1836
Дочь: Параскева Егорова
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Маркова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Абрамов Иван Егоров
Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова
Рождение ребёнка
20.01.1843
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Маркова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова
Рождение ребёнка
13.09.1853
Дочь: Надежда Егорова
Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1859
Дочь: Мария ст.
Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1859
дворовой человек
Рождение ребёнка
04.11.1863
Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1865
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1869
Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Абрамова Варвара Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Варвара Осипова
Смерть
Неизвестно