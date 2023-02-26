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Абрамова Варвара Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: Иосиф

Мать: ?

Рождение ребёнка
1842

Сын: Абрамов Иван Егоров

Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Абрамов Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

Рождение ребёнка
13.09.1853

Дочь: Надежда Егорова

Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1859

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1863

Сын: Абрамов Михаил Егоров

Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1865

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1869

Сын: Абрамов Николай Егоров

Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

Смерть
Неизвестно
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