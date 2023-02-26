Абрамова Варвара Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Абрамов Иван Егоров
Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов
Рождение ребёнка
13.09.1853
Дочь: Надежда Егорова
Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1859
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1863
Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1865
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1869
Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Абрамов Егор (Георгий) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно