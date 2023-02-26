Рогов Пётр Гаврилов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения15.08.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1803
Отец: Рогов Гавриил Демидов
Бракосочетание
15.01.1822
Рождение ребёнка
21.06.1833
Сын: Рогов Борис Петров
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
11.02.1837
Сын: Рогов Фёдор Петров
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
11.06.1837
Сын: Рогов Михаил Петров
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
12.07.1840
Сын: Рогов Илья Петров
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
08.06.1843
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Рогов Стефан Петров
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
02.03.1846
Сын: Рогов Федот Петров
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно