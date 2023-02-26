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Рогов Пётр Гаврилов

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

15.08.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1803

Отец: Рогов Гавриил Демидов

Мать: Авдотья (Евдокия) Семёнова

Бракосочетание
15.01.1822

Жена: Евдокия (Авдотья) Стефанова

Рождение ребёнка
21.06.1833

Сын: Рогов Борис Петров

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
11.02.1837

Сын: Рогов Фёдор Петров

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
11.06.1837

Сын: Рогов Михаил Петров

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
12.07.1840

Сын: Рогов Илья Петров

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
08.06.1843

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Рогов Стефан Петров

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
02.03.1846

Сын: Рогов Федот Петров

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно

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