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Рогов Гавриил Демидов

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Рогов Демид Никитин

Мать: Феодосия Кондратиева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Семёнова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1803

Сын: Рогов Пётр Гаврилов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Семёнова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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