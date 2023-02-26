Рогов Гавриил Демидов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Рогов Демид Никитин
Мать: Феодосия Кондратиева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Семёнова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1803
Сын: Рогов Пётр Гаврилов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Семёнова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно