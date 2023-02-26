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Рогов Демид Никитин

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анисия Демидова

Мать ребёнка: Феодосия Кондратиева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Рогов Гавриил Демидов

Мать ребёнка: Феодосия Кондратиева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1778

Сын: Рогов Пётр Демидов

Мать ребёнка: Феодосия Кондратиева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мария Демидова

Мать ребёнка: Феодосия Кондратиева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1795
сельцо Губино
староста
Смерть
Неизвестно
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