Рогов Демид Никитин
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анисия Демидова
Мать ребёнка: Феодосия Кондратиева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Феодосия Кондратиева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1778
Сын: Рогов Пётр Демидов
Мать ребёнка: Феодосия Кондратиева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мария Демидова
Мать ребёнка: Феодосия Кондратиева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1795
сельцо Губино
староста
Смерть
Неизвестно