Канашенкова (Абраменкова) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашенкова (Абраменкова) Татьяна Ефимовна

Место рождения

Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.11.1926

Дата смерти

20.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926

Отец: Абраменков Ефим Арсеньевич

Мать: Абраменкова Марфа Даниловна

Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1954

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Канашенков Иван Федорович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.06.1957

Сын: Канашенков Александр Иванович

Отец ребёнка: Канашенков Иван Федорович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Смерть
20.01.2015
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
кладбище при Покроской церкви
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