Канашенкова (Абраменкова) Татьяна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1926
Дата смерти20.01.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926
Рождение ребёнка
12.10.1954
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Канашенков Иван Федорович
Рождение ребёнка
09.06.1957
Сын: Канашенков Александр Иванович
Отец ребёнка: Канашенков Иван Федорович
Смерть
20.01.2015
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
кладбище при Покроской церкви