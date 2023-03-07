Иванова (Конашенкова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.10.1954
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1954
Рождение ребёнка
13.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
14.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир Петрович
Смерть
2020