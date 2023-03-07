Иванова (Конашенкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Конашенкова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

12.10.1954

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1954

Отец: Канашенков Иван Федорович

Мать: Канашенкова Татьяна Ефимовна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
13.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Петрович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Петрович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
2020
Видзы, Браславский район, Витебская область
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